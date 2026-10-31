Arrestato 20enne per tentata truffa. Manette ai polsi per un giovane tunisino, responsabile del reato di tentata rapina ai danni di un ultraottantenne.

Arrestato 20enne per tentata truffa

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di giovedì, a Masserano, quando la vittima è stata contattata al telefono da qualcuno che si è spacciato per maresciallo dei carabinieri.

Il truffatore ha parlato di una rapina effettuata con l’auto del pensionato. Ha poi spiegato come a breve sarebbe arrivato un ufficiale giudiziario per ispezionare denaro e monili al fine di evitare eventuali coinvolgimenti.

Poco dopo un uomo si è presentato a casa sua. Ma l’anziano si è opposto alla richiesta di consegnare i gioielli. Il finto militare lo ha spintano per farsi consegnare i preziosi. Le urla hanno però convinto i vicini a chiamare i “veri” carabinieri, che sono prontamente intervenuti. I militari hanno così fermato il giovane, impendendogli la fuga, e lo hanno arrestato.

LEGGI ANCHE: Va in caserma mentre la moglie è in linea con i truffatori: un arresto

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook