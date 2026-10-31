CossateseCronaca
Arrestato 20enne per tentata truffa
Un giovane di origine tunisina aveva provato a raggirare un anziano
Arrestato 20enne per tentata truffa. Manette ai polsi per un giovane tunisino, responsabile del reato di tentata rapina ai danni di un ultraottantenne.
Arrestato 20enne per tentata truffa
I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di giovedì, a Masserano, quando la vittima è stata contattata al telefono da qualcuno che si è spacciato per maresciallo dei carabinieri.
Il truffatore ha parlato di una rapina effettuata con l’auto del pensionato. Ha poi spiegato come a breve sarebbe arrivato un ufficiale giudiziario per ispezionare denaro e monili al fine di evitare eventuali coinvolgimenti.
Poco dopo un uomo si è presentato a casa sua. Ma l’anziano si è opposto alla richiesta di consegnare i gioielli. Il finto militare lo ha spintano per farsi consegnare i preziosi. Le urla hanno però convinto i vicini a chiamare i “veri” carabinieri, che sono prontamente intervenuti. I militari hanno così fermato il giovane, impendendogli la fuga, e lo hanno arrestato.
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