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Apre la portiera dell’auto e colpisce un monopattino

Ricoverato al pronto soccorso l’uomo protagonista del rocambolesco incidente di questa mattina

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Apre la portiera dell’auto e colpisce un uomo in monopattino. Rocambolesco incidente questa mattina, intorno alle 9, in via Aldo Moro, a Biella. Ed avere la peggio è stato un uomo di origine straniera.

Apre la portiera dell’auto e colpisce un monopattino

Stando ai primi accertamenti, un automobilista avrebbe aperto la portiera dell’auto dopo aver parcheggiato a bordo strada. Un attimo di disattenzione è però stato fatale. Non ha fatto attenzione se qualcuno stesse sopraggiungendo e con la portiere stessa della vettura ha dunque centrato in pieno un monopattino.

L’uomo a bordo delle due ruote è dunque caduto violentemente sull’asfalto, riportanto alcune ferite ed escoriazioni. Sul posto sono arrivati la polizia locale e il personale del 118, che lo ha soccorso e trasportato poi in ospedale per le cure del caso.
LEGGI ANCHE: Passante preso a schiaffi da due persone in monopattino

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