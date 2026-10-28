Appena scarcerato, torna a maltrattare la madre e la nonna

Era finito in carcere per i ripetuti maltrattamenti ai danni della madre e della nonna. Una volta scontata la pena, circa due settimane fa, è tornato in libertà. E subito avrebbe ricominciato con i comportamenti violenti nei confronti delle due donne, una delle quali oltretutto quasi novantenne e invalida.

Per questa ragione nei giorni scorsi è immediatamente scattato un nuovo provvedimento cautelare nei confronti del protagonista, un 43enne biellese, che dovrà nuovamente rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.

Nei giorni scorsi l’uomo si è presentato davanti al giudice per le indagini preliminari dopo essere stato allontanato d’urgenza dalla casa della sua famiglia.

Il giudice gli ha imposto il divieto di avvicinamento alle due donne, disponendo anche l’applicazione del braccialetto elettronico per poter monitorare il rispetto del provvedimento.

Come detto, non è né la prima né la seconda volta che il 43enne finisce nei guai per le vessazioni fatte subire a madre e nonna. La vicenda va infatti avanti da tre lustri e gli ha già fatto “collezionare” più condanne.

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