Si è conclusa con un sospiro di sollievo la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la Valle Elvo nelle ultime ore. La donna di circa 79 anni, di cui non si avevano più notizie dalla serata di ieri, martedì 17 novembre, è stata infatti ritrovata nella mattinata di oggi.

L’allarme era scattato intorno alle 17 di ieri, quando l’anziana, ospite presso una residenza sanitaria assistenziale della zona, si era allontanata a piedi dalla struttura facendo perdere completamente le proprie tracce. Da quel momento si era subito messa in moto un’intensa macchina dei soccorsi per battere il territorio circostante e individuarla prima possibile.

Le operazioni di ricerca si sono fortunatamente concluse questa mattina, 18 novembre, quando la settantanovenne è stata rintracciata a breve distanza dalla stessa casa di riposo da cui era uscita. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Sebbene le sue esatte condizioni di salute non siano al momento state rese note, il personale medico ha provveduto ad accompagnarla in ospedale per sottoporla a tutti gli accertamenti e alle cure del caso. Restano ora in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprendere le circostanze che hanno portato al suo allontanamento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook