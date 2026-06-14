Anziana derubata al cimitero di Chiavazza. Una donna le ha strappato dal collo una collana d’oro: una vicenda incresciosa.

Anziana derubata al cimitero

Pochi mesi fa aveva perso il marito. E anche domenica scorsa, come tutte le settimane dal lutto, si è recata al cimitero di Chiavazza per portare i fiori e salutare l’uomo con il quale aveva condiviso la vita.

Protagonista dei fatti e una anziana signora di 80 anni. Appena entrata al camposanto, sarebbe stata avvicinata da una donna, che le avrebbe detto di raccogliere offerte per persone bisognose. La pensionata si è detta non interessata, allora la ladra l’avrebbe abbracciata e improvvisamente le avrebbe strappato la collana d’oro che aveva al collo. L’80enne sarebbe anche caduta a terra, mentre la malvivente si allontanava di corsa facendo perdere le proprie tracce.

La donna ha poi sporto denuncia ai carabinieri, ma per il momento non ci sono novità significative. La famiglia lancia pertanto un appello a chi eventualmente potesse aver visto o notato qualcosa di utile per le indagini.

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