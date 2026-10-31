Ancora una aggressione in carcere a Biella. Ennesimo episodio di tensione e violenza ieri mattina nell’istituto penitenziario di via De Tigli. A farne le spese è stato un uomo della polizia penitenziaria.

Ancora una aggressione in carcere

Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di detenuti di origine nordafricana sarebbe entrato in contrasto con il personale di servizio. A scatenare la furia dei carcerati un motivo apparentemente banale: il posticipo di pochi istanti delle operazioni di discesa dei detenuti stessa.

Subito sarebbero iniziate le proteste verbali, poi gli atteggiamenti si sarebberro fatti sempre più ostili, degeferando poco dopo in una vera e propria aggressione. Un agente sarebbe dunque stato preso a calci e colpito al volto da una testata.

L’intevento massiccio della polizia penitenziari ha evitato che tutto peggiorasse ulteriormente e, non senza fatica, la situazione è tornata tranquilla. In seguito, l’agente aggredito è stato portato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti e per le cure del caso.

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