Due uomini accoltellati davanti al bar: un 41enne in carcere

Due uomini accoltellati davanti al bar. E’ detenuto in carcere il 41enne arrestato sabato sera dopo il ferimento di due uomini al bar Tutto Sport, in viale della Rimembranza a Vercelli. Martedì è comparso davanti al giudice per l’udienza di convalida e nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare. L’accusa contestata è quella di duplice tentato omicidio pluriaggravato.

Due uomini accoltellati davanti al bar

L’uomo, che ha precedenti penali, si trovava già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo l’arresto è stato trasferito nella Casa circondariale di Vercelli, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini dovranno ora ricostruire ogni passaggio dell’aggressione, sulla base delle testimonianze e degli altri elementi raccolti.

L’allarme era scattato intorno alle 19.40, quando diverse persone avevano chiamato il 112 segnalando un uomo armato. Sul posto erano arrivati i carabinieri, la polizia e il 118.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato quando il 41enne avrebbe infastidito alcuni clienti del bar, venendo richiamato dal gestore. Si sarebbe quindi allontanato, per poi presentarsi nuovamente poco dopo. Al suo ritorno avrebbe impugnato due grossi coltelli da cucina, dirigendosi verso le persone presenti all’esterno.

Feriti il titolare e un uomo di 45 anni

Il primo a essere colpito sarebbe stato un 45enne di origine nordafricana che, secondo quanto emerso, avrebbe cercato di tranquillizzarlo. Subito dopo l’aggressore si sarebbe rivolto contro il titolare, un 58enne. Entrambi hanno riportato ferite provocate da arma da taglio e sono stati affidati alle cure dei sanitari.

I due feriti sono stati trasportati negli ospedali di Vercelli e Novara. Per quello in condizioni più serie si è reso necessario il ricovero in codice rosso. Le informazioni raccolte nell’immediatezza dai testimoni hanno permesso a carabinieri e polizia di individuare rapidamente il responsabile e indirizzare le ricerche verso la sua abitazione.

Il 41enne è stato rintracciato poco dopo e arrestato. Durante gli accertamenti all’interno dell’appartamento, i carabinieri hanno recuperato due coltelli, sequestrati e ritenuti compatibili con l’aggressione.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, al momento dei fatti l’uomo si trovava in uno stato di forte alterazione, che sarebbe stato accentuato dall’alcol.

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