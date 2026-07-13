Alpinista precipita in un crepaccio. Un uomo è stato soccorso l’altra mattina sul Castore, nel gruppo del Monte Rosa, dopo essere caduto a circa 4mila metri di quota.

Lo sventurato, che stava affrontando l’escursione da solo, è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano e trasportato all’ospedale Parini di Aosta per gli accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

Alpinista precipita in un crepaccio

L’escursionista era partito dal rifugio Quintino Sella e procedeva fuori dal tracciato principale quando è avvenuto l’incidente. Nonostante la caduta, è riuscito a mantenere il telefono funzionante e a contattare i soccorsi, dando così il via alle operazioni di ricerca.

Raggiungere il punto esatto non è stato semplice. L’alpinista non era in grado di indicare la propria posizione e ha aiutato i soccorritori descrivendo l’intensità del rumore dell’elicottero mentre sorvolava l’area.

I tecnici hanno quindi ispezionato diversi crepacci fino a individuare quello in cui era rimasto bloccato. Grazie all’impiego di corde e delle attrezzature di recupero, l’uomo è stato estratto dalla voragine, nella quale era precipitato per una ventina di metri.

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