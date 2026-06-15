Alpinista cade in parete, salvato dall’elicottero. Ancora un grave incidente sulle montagne del Piemonte: è successo ieri pomeriggio sul Corno Stella, nel comprensorio di Valdieri.

Alpinista cade in parete

Intorno alle 15.30, il gestore del rifugio Bozano ha udito richieste di aiuto provenire dalla zona dello Spigolo Inferiore, sulla parete meridionale della montagna. Immediatamente ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino con l’elisoccorso di Azienda zero Piemonte. L’elicottero del 118 ha raggiunto l’area indicata e ha individuato una cordata composta da tre persone: un alpinista ferito e due compagni illesi.

Il recupero

L’uomo è precipitato durante una fase di arrampicata. La corda ha trattenuto la caduta, ma l’impatto gli ha provocato un grave politrauma e una forte emorragia, rendendo necessario un intervento immediato direttamente sulla parete.

L’equipe è stata calata con il verricello e ha stabilizzato il ferito prima del trasporto. La vittrima è stata poi caricata sull’elicottero e trasferita in ospedale in codice rosso per le cure urgenti.

Dopo l’evacuazione del ferito, un tecnico del soccorso alpino è rimasto in parete con gli altri due alpinisti, in attesa che l’elicottero potesse tornare per recuperarli in sicurezza. Il peggioramento delle condizioni meteo ha però impedito un nuovo intervento dal cielo. Il gruppo ha quindi iniziato la discesa in corda doppia lungo la parete, fino a raggiungere il rifugio Bozano.

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