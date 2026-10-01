Cronaca
Allevatore morso ai genitali da un maiale
Il malcapitato è stato assalito da un animale di due quintali, necessario l’intervento dell’elisoccorso
Allevatore morso ai genitali da un maiale. Un incidente tanto singolare quanto divertente, almeno per certi versi. Sicuramente non lo è stato però per lo sfortunato protagonista della vicenda, accaduta nei giorni scorsi nelle campagne della periferia di Torino.
Allevatore morso ai genitali da un maiale
Un uomo è stato aggredito dal suo maiale domestico, un animale di oltre due quintali di peso. E il maiale ha colpito in una zona particolarmente dolorosa, appunto i genitali.
I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul luogo del misfatto sono arrivati i sanitari del 118 Azienda Zero con ambulanza ed elisoccorso. L’intervento dell’elicottero ha permesso di valutare rapidamente le condizioni del ferito e di prestargli le prime cure. La ferita ha richiesto accertamenti e medicazioni così, dopo le prime valutazioni e le cure sul posto, la vittima è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Rivoli.
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