Allevatore morso ai genitali da un maiale. Un incidente tanto singolare quanto divertente, almeno per certi versi. Sicuramente non lo è stato però per lo sfortunato protagonista della vicenda, accaduta nei giorni scorsi nelle campagne della periferia di Torino.

Allevatore morso ai genitali da un maiale

Un uomo è stato aggredito dal suo maiale domestico, un animale di oltre due quintali di peso. E il maiale ha colpito in una zona particolarmente dolorosa, appunto i genitali.

I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul luogo del misfatto sono arrivati i sanitari del 118 Azienda Zero con ambulanza ed elisoccorso. L’intervento dell’elicottero ha permesso di valutare rapidamente le condizioni del ferito e di prestargli le prime cure. La ferita ha richiesto accertamenti e medicazioni così, dopo le prime valutazioni e le cure sul posto, la vittima è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Rivoli.

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