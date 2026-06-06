Alle 5 del mattino si schianta con l’auto a Ponzone

Incidente stradale nella prima mattinata di oggi, 6 maggio, nel comune di Valdilana, lungo la 232, la strada provinciale che collega Valle Mosso all’abitato di Ponzone. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori dalla carreggiata.

Come riferisce Notizia Oggi, il sinistro è avvenuto poco prima delle 5. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente autonomo: non risultano al momento coinvolti altri veicoli. La dinamica esatta resta comunque al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

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I soccorsi e la messa in sicurezza

Dopo l’allarme, lungo la provinciale sono arrivati gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato la prima assistenza alla persona che si trovava alla guida del mezzo. Le sue condizioni sono state valutate direttamente sul posto dal personale sanitario. Tra l’altro, solo pochi giorni sullo stesso tratto di provinciale era avvenuto uno scontro tra un camion e un pullman.

Insieme ai soccorritori sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Biella e Ponzone. Le squadre si sono occupate della messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, così da evitare ulteriori rischi lungo un tratto di strada già delicato nelle ore del primo mattino.

Rilievi affidati alla polizia stradale

Sul luogo del sinistro erano presenti anche gli agenti della polizia stradale, incaricati di effettuare i rilievi necessari. Saranno proprio gli accertamenti tecnici a chiarire che cosa abbia provocato l’uscita di strada dell’auto lungo la provinciale 232.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono le condizioni della strada, l’orario notturno e una possibile perdita di controllo del mezzo. Al momento, però, non sono state comunicate conclusioni ufficiali: la ricostruzione completa dell’incidente sarà possibile solo dopo l’esame dei rilievi raccolti.

Foto d’archivio

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