Allarme bomba nelle scuole, la mail è arrivata anche a diversi istituti biellesi

Le scuole di diverse città italiane hanno ricevuto una mail anonima che ha fatto scattare l’allarme bomba, parlando di un ordigno nascosto negli edifici scolastici. La mail è stata ricevuta anche da diversi istituti biellesi. La vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine: al momento non ci sono elementi per ritenere concreta la minaccia, ma la segnalazione viene trattata con la dovuta attenzione, in particolare da Digos e carabinieri, impegnati negli accertamenti per verificare la natura e l’origine segnalazione. Fonti del governo, come riportano i media nazionali, hanno rassicurato la popolazione: “Nessun pericolo concreto, solo una strategia per generare allarme”.

La situazione viene seguita con attenzione, senza però creare inutili allarmismi. Anche in assenza, al momento, di elementi che facciano pensare a un pericolo concreto, episodi di questo genere non vengono mai sottovalutati e richiedono le opportune verifiche.

Allarme bomba, la minaccia in una mail inviata alle scuole italiane

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il messaggio sarebbe stato inviato in un’unica comunicazione di posta elettronica a tantissimi istituti delle città italiane. Nel testo, firmato da un sedicente leader di nome Mikhail Antropov, si fa riferimento a un presunto «potente ordigno» collocato all’interno di un edificio scolastico, in un sacchetto di plastica e con un innesco a distanza.

Il contenuto della mail, dai toni estremamente minacciosi, ha fatto scattare l’allarme in centinaia di scuole, un numero che secondo le prime informazioni era ancora in aumento. In diversi istituti italiani studenti e personale sono stati evacuati, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche e le operazioni di bonifica.

Non è la prima volta che si verifica un episodio simile: già nei giorni scorsi un messaggio analogo, sempre via posta elettronica, era stato recapitato a circa 280 dirigenti scolastici. Senza contare quelli che non se ne sono accorti perché la mail era finita nello spam.

Anche nel Biellese la segnalazione è stata presa in carico dalle autorità competenti.

Il testo della mail

“Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”, si legge nel messaggio firmato da tale Mikhail Andropov, definitosi leader “del Vilajat del Misoginistan”. “Siamo venuti per annientarvi – prosegue la minaccia -. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta”.

“Inoltre – prosegue -, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook