Addio all’imprenditore Maurizio Ormezzano

Venerdì, nella chiesa parrocchiale di Mosso, è stato dato l’ultimo saluto a Maurizio Ormezzano. Il noto imprenditore tessile, nonché storico golfista, si è spento a 91 anni. La notizia ha destato profondo cordoglio nella comunità biellese.

A dare la triste notizia sono stati Enrica, Alessandra e Saverio con Guglielmo e Gregorio. Era stato tra i fondatori dell’Uomo e l’arte, l’associazione fondata da Cesare Penna e Piero Foscale.

Fu inoltre tra i fondatori di IdeaBiella, salone dedicato ai tessuti maschili di alta gamma. Portò avanti il lanificio di famiglia, prese le redini dell’azienda e introdusse la lavorazione della lana pettinata.

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