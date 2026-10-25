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CronacaValli Mosso e Sessera

Addio all’imprenditore Maurizio Ormezzano

Fu anche tra i fondatori di IdeaBiella e uno storico golfista

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6 secondi fa

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maurizio ormezzano
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Venerdì, nella chiesa parrocchiale di Mosso, è stato dato l’ultimo saluto a Maurizio Ormezzano. Il noto imprenditore tessile, nonché storico golfista, si è spento a 91 anni. La notizia ha destato profondo cordoglio nella comunità biellese.

A dare la triste notizia sono stati Enrica, Alessandra e Saverio con Guglielmo e Gregorio. Era stato tra i fondatori dell’Uomo e l’arte, l’associazione fondata da Cesare Penna e Piero Foscale.

Fu inoltre tra i fondatori di IdeaBiella, salone dedicato ai tessuti maschili di alta gamma. Portò avanti il lanificio di famiglia, prese le redini dell’azienda e introdusse la lavorazione della lana pettinata.

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