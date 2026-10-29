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Addio al pediatra Giorgio Petri

Rinomato medico, conosciuto in tutta la Valle Elvo, è mancato a 78 anni

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1 minuto fa

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Addio al pediatra Giorgio Petri. Rinomato medico, ha lavorato per tanti anni in ospedale e in vari comuni della Valle Elvo, è mancato ieri all’età di 78 anni.

Addio al pediatra Giorgio Petri

Il funerale del dottor Petri è in programma sabato 31 ottobre alle 11 nella chiesa di San Biagio. Dopo la cerimonia, la salma riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Chiavazza.

Il dottor Petri lascia nel dolore la moglie Patrizia, le figlia Marta con Stefano e Carlotta con Alberto e il piccolo Nicolò, la sorella Mariella con Roberto, Alessandro, Marco e Cristina.
LEGGI ANCHE: Biella in lutto per la morte del dottor Schneider

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