Addio ad Antonio Mancin, storico militante PD.

Addio ad Antonio Mancin, storico militante PD

È mancato all’età di 88 anni Antonio Mancin, conosciuto come Toni, storico militante PD di Cossila e instancabile animatore di tutte le Feste dell’Unità.

Una figura legata alla vita della comunità e alla militanza, che ha saputo distinguersi per passione, impegno e spirito di partecipazione.

A darne l’annuncio sono la moglie Nella, la figlia Teresa con il marito Francesco, i nipoti e i pronipoti, che tanto amava.

Il saluto ad Antonio è previsto giovedì 29 ottobre alle ore 15, presso la sua abitazione a Cossila San Grato, in strada Santuario di Oropa 85. Nel rispetto delle sue volontà sarà cremato e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Cossila San Grato Nuovo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook