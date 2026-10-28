Seguici su

BiellaCronaca

Addio ad Antonio Mancin, storico militante PD

Domani l’ultimo saluto

Pubblicato

14 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Addio ad Antonio Mancin, storico militante PD.

Addio ad Antonio Mancin, storico militante PD

È mancato all’età di 88 anni Antonio Mancin, conosciuto come Toni, storico militante PD di Cossila e instancabile animatore di tutte le Feste dell’Unità.

Una figura legata alla vita della comunità e alla militanza, che ha saputo distinguersi per passione, impegno e spirito di partecipazione.

A darne l’annuncio sono la moglie Nella, la figlia Teresa con il marito Francesco, i nipoti e i pronipoti, che tanto amava.

Il saluto ad Antonio è previsto giovedì 29 ottobre alle ore 15, presso la sua abitazione a Cossila San Grato, in strada Santuario di Oropa 85. Nel rispetto delle sue volontà sarà cremato e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Cossila San Grato Nuovo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *