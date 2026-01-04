Addio ad Anna Maria Pidello, morta a soli 63 anni

Lutto nel Biellese per la morte a soli 63 anni di Anna Maria Pidello. Ad annunciarne la scomparsa sono stati il figlio Matteo con Camilla e Martino; l’affezionato Maurizio; il fratello Antonio con Elsa e i figli Claudio, Roberto, Elena e Stefano. La piangono anche i cugini Mirella, Sandra, Olga, Marina B., Rosanna, Mauro e Giovanni, oltre a tutti i parenti e amici.

Addio ad Anna Maria Pidello

In attesa delle esequie, è possibile far visita ad Anna Maria presso la Casa Funeraria Destefanis, in Biella, Corso San Maurizio 9/A (zona ospedale), nei seguenti orari: 8,30-12 e 14,30-17,30.

Domani l’ultimo saluto

Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di domani, lunedì 5 gennaio, a Sordevolo. La cerimonia funebre è in programma alle 15, partendo dalla chiesa parrocchiale. Questa sera alle 20, nella stessa chiesa, verrà invece recitato il rosario.

Il ringraziamento della famiglia

In questo momento di dolore, la famiglia di Anna Maria Pidello ha voluto rivolgere pubblicamente un ringraziamento “a Marina, Margherita, Piera, Emma, Loredana, Sandra, Edoardo e a tutte le persone che le hanno voluto bene”.

