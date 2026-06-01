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CronacaValle Elvo

Addio a Roberto Puddu, aveva solo 58 anni

Valle Elvo in lutto. Oggi pomeriggio l’ultimo saluto

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Addio a Roberto Puddu, aveva solo 58 anni
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Addio a Roberto Puddu, aveva solo 58 anni.

Addio a Roberto Puddu, aveva solo 58 anni

Profondo cordoglio in Valle Elvo per la scomparsa di Roberto Puddu, venuto a mancare  all’età di 58 anni. La notizia ha suscitato grande commozione a Mongrando e  in tutta la Valle, dove era una persona molto conosciuta.

L’ultimo saluto sarà celebrato oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Mongrando Curanuova.

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