Addio a Roberto Puddu, aveva solo 58 anni.

Addio a Roberto Puddu, aveva solo 58 anni

Profondo cordoglio in Valle Elvo per la scomparsa di Roberto Puddu, venuto a mancare all’età di 58 anni. La notizia ha suscitato grande commozione a Mongrando e in tutta la Valle, dove era una persona molto conosciuta.

L’ultimo saluto sarà celebrato oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Mongrando Curanuova.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook