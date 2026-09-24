Addio a Mario Colpo, Cavaliere della Repubblica.

Addio a Mario Colpo, Cavaliere della Repubblica

È scomparso all’età di 89 anni Mario Colpo, Cavaliere della Repubblica, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e nella comunità di Ternengo.

A darne il triste annuncio sono la moglie Cesira, il figlio Massimo con la moglie Simonetta, le nipoti Sabrina con il marito Valentino e i piccoli Gabriele, Davide e Serena, Alessia con Gabriele, insieme ai fratelli Maurizio, Giancarlo e Giorgio con le rispettive famiglie. Si uniscono al cordoglio anche cognate, cognati, nipoti, pronipoti, cugini, parenti e amici.

I funerali si sono svolti ieri, mercoledì 23 settembre, nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Eusebio a Ternengo. Al termine della cerimonia religiosa, la salma di Mario Colpo è stata accompagnata al cimitero del paese, dove ha ricevuto la sepoltura.

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