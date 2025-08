Addio a Grazia Brigato, lascia il marito e due figli

Profondo cordoglio a Cossato, dove nei giorni scorsi la comunità ha dovuto dire addio a Grazia Brigato, molto conosciuta e apprezzata in città.

Grazia Brigato è morta a 71 anni

La donna è mancata all’affetto dei propri cari all’età di 71 anni. Ha lasciato nel dolore il marito Paolo Talozzi e i figli: Maurizio con Andrea e Roberta con il marito Luca e i figli Samuele e Mattia. La piangono anche la gemella Nadia, il fratello Luca con Anna Maria, la sorella Stefania con Claudio. Il funerale è stato celebrato nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di San Defendente.

“Se n’è andata una delle persone più buone e vere che abbia mai conosciuto”

Numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia.

“Gentile e generosa – scrive un’amica -, la tua mancanza improvvisa ci lascia ancora più soli. Mi mancherai tantissimo. Il tuo sorriso e la tua bontà mi ha aiutata in momenti duri, ti ringrazio per essermi sempre stata vicina. Ci sarà per sempre un caro pensiero per te. Dovunque tu sia, so che sarai felice perché il tuo animo lucente si rispecchierà nella luce ultraterrena”.

“Cara Grazia, la notizia che mi è arrivata della tua scomparsa mi ha molto addolorata specialmente al pensiero che i tuoi cari figli il tuo adorato Paolo i nipoti non potranno più abbracciarti – aggiunge un’altra donna -. Ho avuto la fortuna di conoscerti e di godere del tuo dolce sorriso cristallino come il tuo cuore, della tua risata dirompente a volte. Donna curiosa e appassionata. Ricordo la gioia che mettevi nel fare le cose, anche la più semplice diventava speciale per te. Il tuo modo di guardare il mondo, i tuoi occhi vispi che sapevano scrutare il cuore e dare sempre una parola sapiente. È stato un onore per me poterti conoscere ed essere ospitata nella tua casa con la tua famiglia”.

“Il mondo oggi è un po’ più freddo, un po’ più vuoto, perché se n’è andata una delle persone più buone e vere che abbia mai conosciuto – aggiunge Isabella -. Tu per me sei stata molto più di un’amica. Sei stata una seconda mamma. Mi hai accolta nella tua vita quando ne avevo più bisogno, senza esitazione, con quella tua gentilezza che sapeva abbracciare anche senza parole. Mi hai fatto sentire amata, protetta, a casa — in un luogo che non era il mio, ma che con te è diventato famiglia. Quello che ti rendeva speciale era la tua straordinaria capacità di esserci sempre per tutti. Eri sempre pronta ad aiutare, a rincuorare chiunque ne avesse bisogno, anche solo con una parola o uno sguardo. La tua casa era un rifugio: chiunque fosse un mio amico o amica era accolto come fosse tuo, con quella tua ospitalità che veniva dal cuore, senza finzioni. A casa tua c’era calore, c’era bontà vera. Abbiamo condiviso tanto, io e te. Le scarpinate in montagna, i silenzi pieni di complicità, le risate forti, le lacrime leggere. Ti volevo bene, Grazia. Te ne voglio ancora, e te ne vorrò sempre”.

