Un velo di profonda tristezza si è posato in questi giorni sulla comunità brusnenghese. L’improvvisa e prematura scomparsa di Giuseppina Marchesini, morta all’età di soli 47 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari e dell’intero paese.

La donna si è spenta nei giorni scorsi all’ospedale di Ponderano, lottando fino all’ultimo ma lasciando un ricordo indelebile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e condividere con lei pezzi di vita. A darne il triste annuncio, in un clima di doloroso sconcerto, sono stati il fratello Francesco, gli zii e i cugini.

L’addio a Giuseppina Marchesini, morta a 47 anni

La risposta della comunità locale non si è fatta attendere: nella giornata di mercoledì scorso si sono svolti i funerali nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Brusnengo. Una folla composta e silenziosa si è stretta attorno ai familiari per offrire l’ultimo affettuoso saluto a Giuseppina.

In un momento di così grande dolore, la famiglia ha voluto esprimere un pubblico e profondo ringraziamento ai medici e a tutto il personale del reparto di Medicina semintensiva dell’ospedale. Un pensiero speciale è stato rivolto all’equipe sanitaria per la dedizione, l’umanità e la professionalità dimostrate durante il ricovero e nelle cure prestate.

Il cordoglio anche sui social

Numerosissime sono state le testimonianze di cordoglio giunte alla famiglia da ogni angolo del paese. Tra i tanti messaggi carichi di emozione condivisi in queste ore, risuona con particolare forza il ricordo dell’amica Luisella: «Quanti ricordi… mi piange il cuore. Sono addolorata. Vola in alto stellina. Sentite condoglianze a Francesco».

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