Addio a Giovanna “Gianna” Tanzi, martedì l’ultimo saluto

Ronco Biellese piange la scomparsa di Giovanna Tanzi, conosciuta da tutti come “Gianna”, vedova Greggio, mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 76 anni.

La donna si è spenta ieri all’Ospedale degli Infermi di Ponderano, lasciando nel dolore la famiglia e tutte le persone che le hanno voluto bene.

Giovanna Tanzi è morta a 76 anni, lascia nel dolore la sua grande famiglia

Ad annunciarne la scomparsa sono stati i figli Cinzia con Giorgio, Roberto con Isabella, Angelica, Marco con Giuseppina e Valerio con Monica, insieme ai numerosi nipoti: Anthony, Maria, Alan, Francesco, Aurora, Sonia, Alessia, Desirée, Francesca, Eros e Sofia con le rispettive famiglie.

La ricordano inoltre il pronipote Diego, la sorella Maria Teresa con la famiglia, cognate, cognati, cugini, parenti e amici tutti.

Il funerale a Ronco Biellese

Le esequie di Giovanna Tanzi saranno celebrate martedì 26 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ronco Biellese.

Dopo la Santa Messa, il corteo funebre proseguirà verso il tempio crematorio.

Lunedì alle 18.30, sempre nella chiesa parrocchiale, verrà invece recitato il rosario.

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