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Addio a Gian Galeazzo Galetti, aveva solo 64 anni

Oggi pomeriggio è prevista la Santa Benedizione

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45 minuti fa

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Addio a Gian Galeazzo Galetti, aveva solo 64 anni
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Addio a Gian Galeazzo Galetti, aveva solo 64 anni.

Addio a Gian Galeazzo Galetti, aveva solo 64 anni

È morto Gian Galeazzo Galetti, all’età di 64 anni. A darne notizia sono tutte le persone che gli hanno voluto bene.

La S. Benedizione è prevista per oggi, giovedì 10 settembre, alle 15.30 al Cimitero di Portula – Matrice. Al termine della cerimonia verrà inumato.

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