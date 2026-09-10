CronacaValli Mosso e Sessera
Addio a Gian Galeazzo Galetti, aveva solo 64 anni
Oggi pomeriggio è prevista la Santa Benedizione
Addio a Gian Galeazzo Galetti, aveva solo 64 anni.
Addio a Gian Galeazzo Galetti, aveva solo 64 anni
È morto Gian Galeazzo Galetti, all’età di 64 anni. A darne notizia sono tutte le persone che gli hanno voluto bene.
La S. Benedizione è prevista per oggi, giovedì 10 settembre, alle 15.30 al Cimitero di Portula – Matrice. Al termine della cerimonia verrà inumato.
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