Addio a Enrico Drago, storico proiezionista dei cinema di Biella

È arrivato prematuramente ai titoli di coda il film della vita di Enrico Drago, da sempre grandissimo appassionato di cinema, morto nei giorni scorsi a 75 anni. Lunedì l’uomo è stato morto di vita nella sua abitazione, a Candelo; all’arrivo dei soccorritori, purtroppo, non c’era già più niente da fare.

Enrico Drago e morto a 75 anni. Fu per molto tempo proiezionista dei cinema di Biella

Oggi in pensione, per oltre vent’anni aveva lavorato come proiezionista in tutti e tre i cinema di Biella: il Mazzini, l’Odeon e l’Impero.

Il proiezionista per decenni è stato considerato il vero “custode” della sala. Prima dell’avvento del digitale, il suo compito richiedeva competenze tecniche specifiche: preparare e montare le pesanti pellicole, controllare i proiettori, gestire il cambio delle bobine e garantire che ogni proiezione si svolgesse senza intoppi. Un lavoro svolto dietro le quinte, ma fondamentale per regalare al pubblico un’esperienza impeccabile. Con la digitalizzazione delle sale cinematografiche, il ruolo si è profondamente trasformato: oggi i film arrivano in formato digitale e molte operazioni sono automatizzate. Rimane però essenziale la presenza di un operatore che supervisioni gli impianti, la qualità audio e video e il corretto svolgimento delle proiezioni.

Stroncato da un malore, domani l’ultimo saluto a Candelo

Malato da tempo, Enrico Drago è deceduto a causa di un attacco di cuore che lo ha colpito mentre si trovava a casa.

Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di domani, giovedì 2 luglio. La cerimonia funebre è in programma alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro, a Candelo. Dopo la funzione religiosa, Drago riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Lessona.

“Una bravissima persona, premurosa e sempre presente”

“Enrico ha lavorato per molti anni con noi – lo ricorda Lanfranco Ceresoli, responsabile di Ciat, la società che raggruppa i tre cinema di Biella -. Ormai era in pensione da tempo, ma eravamo rimasti in contatto. Era davvero una bravissima persona, un uomo ligio al dovere e premuroso, sempre presente. La sua scomparsa ci addolora molto”.

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