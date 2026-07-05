Accecato dal sole va a sbattere contro un muro

Incidente stradale ieri mattina a Cerrione, verso le ore 8,20. Un uomo di 28 anni ha perso il controllo della sua vettura, una Fiat 500, andando a sbattere contro il muro di un sottopasso.

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L’urto è stato violento, tanto che per rimuovere la vettura è stato necessario l’intervento del carrroattrezzi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Il giovane, che risiede fuori provincia, ha detto ai militari dell’Arma di essere uscito di strada perche’ accecato dal sole.

Foto d’archivio

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