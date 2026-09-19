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24enne cade nell’acqua e batte la testa: paura all’Infernone

Sul posto Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e 118

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4 minuti fa

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24enne cade nell’acqua e batte la testa: paura alla Ferrata dell’Infernone
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24enne cade nell’acqua e batte la testa: paura all’Infernone.

24enne cade nell’acqua e batte la testa

Oggi intorno alle ore 15:15, i Vigili del Fuoco del Comando di Biella sono intervenuti a Sordevolo nella zona dell’Infernone per un soccorso a persona.

Una ragazza di 24 anni è caduta in acqua, riportando un trauma alla testa.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco con il personale specializzato SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) unitamente al personale dal Soccorso Alpino.

Grazie alla loro collaborazione nelle operazioni, la giovane è stata individuata, messa in sicurezza e recuperata dal letto del torrente.

Una volta riportata in sicurezza, la ventiquattrenne è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto per le prime medicazioni e il successivo trasporto in ospedale.

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