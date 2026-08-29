CossateseCronaca
Paura a Lessona: auto si ribalta, strada chiusa
Incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Cesone
Paura a Lessona: auto si ribalta, strada chiusa.
Paura a Lessona: auto si ribalta, strada chiusa
Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 29 agosto, in via Cesone a Lessona. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata sulla carreggiata.
Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. La conducente è stata soccorsa e non avrebbe riportato gravi conseguenze.
Via Cesone è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza.
Immagine di repertorio
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