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Paura a Lessona: auto si ribalta, strada chiusa

Incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Cesone

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13 secondi fa

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Paura a Lessona: auto si ribalta, strada chiusa
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Paura a Lessona: auto si ribalta, strada chiusa.

Paura a Lessona: auto si ribalta, strada chiusa

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 29 agosto, in via Cesone a Lessona. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata sulla carreggiata.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. La conducente è stata soccorsa e non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Via Cesone è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza.

Immagine di repertorio

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