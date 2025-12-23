Seguici su

Passeggero non paga il biglietto e aggredisce l’autista

Pubblicato

7 minuti fa

il

Un autista di una linea Atap è stato aggredito  sabato 20 dicembre, a Cossato, a bordo di un autobus diretto a Valle Mosso. L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa da un collega del conducente.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’aggressione sarebbe stata compiuta da un giovane di circa vent’anni, di origine magrebina. Il ragazzo sarebbe salito sul mezzo dichiarando di non avere né denaro né documenti e annunciando di non voler pagare il biglietto. Di fronte al rifiuto, l’autista, classe 1968, gli ha impedito di proseguire la corsa.

Poco dopo, mentre il conducente era già seduto al posto di guida in attesa della partenza, il giovane sarebbe tornato sul bus colpendolo al volto. L’autista ha riportato una lieve ferita all’arcata sopracciliare e la rottura degli occhiali. L’aggressore si è poi dato alla fuga.

Non è stato necessario l’intervento del 118.

