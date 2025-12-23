Malore alla guida a Villanova Biellese: esce di strada.

Incidente stradale a Villanova Biellese. Un’auto è uscita di strada. Alla guida una 48enne di Biella che ha accusato un malore. Non ha coinvolto altri veicoli nel sinistro. La donna è stata portata in ospedale. Accusava dolori agli arti superiori.

