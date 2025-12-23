Seguici su

AttualitàBiella

Chiusura corsi di soccorso dell’Ordine di Malta a Biella

Per i nuovi volontari è ora previsto un periodo di tirocinio operativo di due mesi

Pubblicato

43 minuti fa

il

Chiusura corsi di soccorso dell’Ordine di Malta a Biella

Chiusura corsi di soccorso dell’Ordine di Malta a Biella

Si è concluso con successo l’ottavo corso per volontari del soccorso organizzato dal CISOM, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Gruppo di Biella. La cerimonia finale si è svolta il 13 dicembre, per Santa Lucia, e ha visto coinvolti otto nuovi aspiranti soccorritori che hanno superato brillantemente tutti gli esami previsti.

I partecipanti hanno affrontato e superato le prove relative all’Allegato T (trasporti), l’abilitazione necessaria per il trasporto sanitario non urgente, e hanno completato il corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), la formazione fondamentale per intervenire in caso di arresto cardiaco con l’uso del defibrillatore.

Il percorso di formazione non si ferma qui. Per i nuovi volontari è ora previsto un periodo di tirocinio operativo di due mesi, tra gennaio e febbraio, affiancati da personale esperto. Dal 1° marzo 2026 saranno quindi pienamente operativi e impiegabili nel servizio di trasporto sanitario che il CISOM Biella offre quotidianamente alla cittadinanza.

Il capogruppo

La conclusione di questo corso rappresenta un importante rinforzo per l’organizzazione. A commentare il risultato è il Capogruppo, Pietro Brovarone“Sono particolarmente orgoglioso del risultato di questo ottavo corso per volontari, che dimostra la vitalità del CISOM a livello locale. Con queste nuove forze si potrà migliorare il servizio di trasporto che viene offerto ai biellesi. L’entusiasmo e la preparazione dei nuovi arrivati sono la migliore garanzia per il futuro del soccorso nel nostro territorio.”

Il CISOM Biella continua così il suo percorso di crescita e radicamento, basato sulla preparazione tecnica e sullo spirito di servizio dei suoi volontari. Un impegno che si traduce in una risposta concreta e professionale ai bisogni della comunità, potenziando un servizio essenziale e sempre più vicino ai cittadini.

Luca Beccaria

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.