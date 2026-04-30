Esce dal supermercato di Cossato con la merce, ma senza pagare

Esce dal supermercato e non paga: non è ancora stato rintracciato l’uomo che martedì si sarebbe allontanato dal negozio senza pagare

Esce dal supermercato senza pagare

Nel pomeriggio di martedì, 28 aprile, a Cossato un uomo, dopo aver imbustato la merce, si sarebbe allontanato da un supermercato senza pagare.

Secondo la ricostruzione, il soggetto indossava una felpa e avrebbe preso con sé degli articoli, per poi dirigersi all’uscita senza pagarli. Segnalata la vicenda, i Carabinieri sono intervenuti prendendo contatti con la responsabile dell’attività commerciale. Lei avrebbe riferito che la merce non sarebbe precisamente quantificabile.

Sono dunque immediatamente scattate le ricerche dell’uomo nella zona, ma gli accertamenti finora hanno dato esito negativo e il soggetto non è stato rintracciato.

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Immagine di repertorio

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