Scatta l’allarme in casa a Cavaglià e i ladri scappano a mani vuote.

Furto in casa a Cavaglià sventato grazie all’allarme

Provvidenziale l’attivazione dell’allarme l’altra sera a Cavaglià. I malviventi avevano tentato di introdursi in una casa, ma sono stati scoperti. E così hanno dovuto abbandonare tutto e scappare. Sul posto i carabinieri.

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