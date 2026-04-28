Attualità
Furto in casa a Cavaglià sventato grazie all’allarme
Non sono riusciti a portare via nulla
Scatta l’allarme in casa a Cavaglià e i ladri scappano a mani vuote.
Furto in casa a Cavaglià sventato grazie all’allarme
Provvidenziale l’attivazione dell’allarme l’altra sera a Cavaglià. I malviventi avevano tentato di introdursi in una casa, ma sono stati scoperti. E così hanno dovuto abbandonare tutto e scappare. Sul posto i carabinieri.
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