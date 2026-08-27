Disavventura per una coppia di turisti a Viverone: “Ci hanno rubato il portafoglio”

Un portafoglio scomparso e il sospetto che possa essere stato rubato. È quanto segnalato ieri ai carabinieri da una giovane donna straniera, che ha contattato il 112 parlando in inglese per chiedere aiuto.

Portafoglio rubato o smarrito? La disavventura di una coppia di turisti

La donna, 27 anni e residente in Francia, si trovava a Viverone insieme al compagno, anch’egli francese. L’uomo si sarebbe recato presso uno sportello bancomat per effettuare un prelievo, ma al momento di utilizzare l’ATM si sarebbe accorto di non avere più con sé il portafoglio.

A quel punto è nato il sospetto che potesse essere stato vittima di un furto. La coppia avrebbe infatti ricordato la presenza di due ragazzi che si erano avvicinati al francese poco prima che raggiungesse il bancomat. Un particolare che ha fatto pensare alla possibilità che i due potessero essere coinvolti nella scomparsa del portafoglio, anche se la stessa donna non sarebbe stata in grado di affermare con certezza che si sia trattato di un furto né di indicare i due giovani come responsabili.

Subito bloccate le carte

In via precauzionale, le carte di pagamento sono state immediatamente bloccate, così da evitare eventuali utilizzi non autorizzati.

I carabinieri hanno inoltre invitato la coppia a presentare denuncia, passaggio necessario per consentire eventuali accertamenti sulla scomparsa del portafoglio.

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