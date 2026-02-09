Seguici su

CossateseCronaca

Cossato piange Susanna Pietrobelli, scomparsa a 66 anni

Domani verrà celebrato il funerale

Pubblicato

28 secondi fa

il

Cossato piange Susanna Pietrobelli, scomparsa a 66 anni

Cossato piange Susanna Pietrobelli, scomparsa a 66 anni.

Cossato piange Susanna Pietrobelli, scomparsa a 66 anni

Profondo cordoglio a Cossato per l’improvvisa scomparsa di Susanna Pietrobelli, venuta a mancare all’età di 66 anni. Lasca nel dolore la famiglia, i parenti e tutti coloro che le hanno voluto bene.

Il Rosario sarà celebrato oggi alle 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Nella stessa chiesa si svolgeranno i funerali domani, martedì 10 febbraio, alle 14.30.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.