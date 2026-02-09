CossateseCronaca
Domani verrà celebrato il funerale
Cossato piange Susanna Pietrobelli, scomparsa a 66 anni.
Profondo cordoglio a Cossato per l’improvvisa scomparsa di Susanna Pietrobelli, venuta a mancare all’età di 66 anni. Lasca nel dolore la famiglia, i parenti e tutti coloro che le hanno voluto bene.
Il Rosario sarà celebrato oggi alle 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Nella stessa chiesa si svolgeranno i funerali domani, martedì 10 febbraio, alle 14.30.
