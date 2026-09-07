Scontro tra auto e moto vicino alla Bennet di Vigliano.

Scontro tra auto e moto vicino alla Bennet di Vigliano

Attimi di apprensione nel pomeriggio di venerdì 4 settembre, quando un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente nei pressi dell’ingresso della Bennet.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha prestato soccorso ai due conducenti. Restano da chiarire le loro condizioni.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi e per regolare il traffico nella zona.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato