CircondarioCronaca
Scontro tra auto e moto vicino alla Bennet di Vigliano
Soccorsi dal 118 entrambi i conducenti
Scontro tra auto e moto vicino alla Bennet di Vigliano.
Scontro tra auto e moto vicino alla Bennet di Vigliano
Attimi di apprensione nel pomeriggio di venerdì 4 settembre, quando un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente nei pressi dell’ingresso della Bennet.
L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha prestato soccorso ai due conducenti. Restano da chiarire le loro condizioni.
La dinamica dello scontro è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi e per regolare il traffico nella zona.
Immagine di repertorio
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