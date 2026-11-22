CircondarioCronaca
Lite fra due ragazze in un locale di Gaglianico
Sono intervenuti i carabinieri
Lite fra due ragazze in un locale di Gaglianico
Forze dell’ordine allertate per una lite fra due ragazze in un locale di Gaglianico. E’ successo verso l’una di notte e non si conoscono i motivi del contendere.
La tensione però è salita a tal punto che il titolare del disco pub ha dovuto chiamare i carabiniere. All’arrivo dei militari dell’Arma la situazione si è subito normalizzata e le giovani hanno interrotto la loro disputa.
Foto d’archivio
LEGGI ANCHE: Donna litiga alla clinica La Vialarda per il ritiro dei referti
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità14 minuti fa
Oggi mangiamo i capunet
Biella20 ore fa
Si sente male davanti al banco gastronomia dell’Esselunga di Biella
Biella3 giorni fa
Scaramal sul trasferimento del mercato: “Olivero non è il padrone di Biella”
Attualità2 giorni fa
La storia di Sabrina: «Dormo in un garage umido senza luce»
Attualità2 giorni fa