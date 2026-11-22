Lite fra due ragazze in un locale di Gaglianico

Forze dell’ordine allertate per una lite fra due ragazze in un locale di Gaglianico. E’ successo verso l’una di notte e non si conoscono i motivi del contendere.

La tensione però è salita a tal punto che il titolare del disco pub ha dovuto chiamare i carabiniere. All’arrivo dei militari dell’Arma la situazione si è subito normalizzata e le giovani hanno interrotto la loro disputa.

Foto d’archivio

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