Ladri in casa mentre l’anziana è nell’altra stanza.

Furto a Zumaglia mentre la anziana era in casa. Al mattino i malviventi approfittando di una finestra aperta sono entrati in casa. All’interno dell’immobile c’era anche una anziana che non si sarebbe accorta di nulla. I malviventi sono riusciti a portare via diversi monili in oro e preziosi. Un furto che ammonterebbe a 3mila euro.

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