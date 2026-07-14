CircondarioCronaca
Ladri in casa mentre l’anziana è nell’altra stanza
Portati via ori e preziosi
Ladri in casa mentre l’anziana è nell’altra stanza.
Furto a Zumaglia mentre la anziana era in casa. Al mattino i malviventi approfittando di una finestra aperta sono entrati in casa. All’interno dell’immobile c’era anche una anziana che non si sarebbe accorta di nulla. I malviventi sono riusciti a portare via diversi monili in oro e preziosi. Un furto che ammonterebbe a 3mila euro.
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