Seguici su

CircondarioCronaca

Ladri in casa mentre l’anziana è nell’altra stanza

Portati via ori e preziosi

Pubblicato

3 minuti fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Ladri in casa mentre l’anziana è nell’altra stanza.
Furto a Zumaglia mentre la anziana era in casa. Al mattino i malviventi approfittando di una finestra aperta sono entrati in casa. All’interno dell’immobile c’era anche una anziana che non si sarebbe accorta di nulla. I malviventi sono riusciti a portare via diversi monili in oro e preziosi. Un furto che ammonterebbe a 3mila euro.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *