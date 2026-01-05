Giovane madre si sente male e resta bloccata in casa con il suo bambino.

Intervento a Candelo nella giornata di lunedì scorso per soccorrere una donna in difficoltà, rimasta chiusa all’interno della propria abitazione insieme al figlio minorenne.

La giovane sfortunata protagonista si era sentita male e non riusciva ad aprire la porta. A dare l’allarme è stato il fratello, che ha chiesto l’intervento del 118.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il personale medico è entrato nell’abitazione grazie alla stessa donna, che è riuscita a lanciare le chiavi dal balcone. Dopo essere stati soccorsi, madre e figlio sono stati accompagnati al pronto soccorso per tutti gli accertamenti necessari.

Immagine di repertorio

