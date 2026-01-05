Abitazione in fiamme, mobilitati cinque mezzi dei Vigili del fuoco – FOTO

Abitazione in fiamme, mobilitati cinque mezzi dei Vigili del fuoco.

Abitazione in fiamme, mobilitati cinque mezzi dei Vigili del fuoco

Ieri sera, 4 gennaio, poco dopo le 20 i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti in frazione Colla nel Comune di Netro per un incendio un’abitazione.

Per lo sviluppo delle fiamme, sul posto è stato necessario intervenire con cinque mezzi, più uno in appoggio proveniente dal Comando di Vercelli.

Arrivati sul posto, le squadre hanno provveduto alle opere di spegnimento e di messa in sicurezza delle parti non interessate dalle fiamme.

Le opere bonifica sono ancora in corso. Le cause non sono ancora note e non ci sono persone coinvolte.

