Furti in casa a Gaglianico in poche ore
Continuano le segnalazioni di furti nel Biellese. Nella giornata del 15 dicembre altri colpi messi a segno. A Gaglianico i malviventi sono entrati in due appartamenti. Dopo aver rovistato in diversi locali avrebbero portato via monili d’oro e un orologio.
Altro colpo messo a segno a Pollone. In questo caso i residenti di alcuni individui all’interno di una proprietà. Forse si sono accorti di essere stati scoperti e i malviventi sono scappati prima dell’arrivo dei carabinieri.
