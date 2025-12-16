AttualitàCircondario
Addio alla centenaria Enza Biglieri: 103 anni
La donna si è spenta alla Rsa di Masserano dove era ospite da qualche tempo
Si è spera a 103 anni Enza Biglieri, vedova Balinotti. Lascia la famiglia e i parenti. Era ospite da qualche tempo della Rsa San Carlo di Masserano. Il funerale sarà celebrato domani a Mottalciata.
