Addio alla centenaria Enza Biglieri: 103 anni

Si è spera a 103 anni Enza Biglieri, vedova Balinotti. Lascia la famiglia e i parenti. Era ospite da qualche tempo della Rsa San Carlo di Masserano. Il funerale sarà celebrato domani a Mottalciata.

