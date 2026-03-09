Addio a Ermes Saggia, aveva 63 anni.

Addio a Ermes Saggia, aveva 63 anni

È mancato a 63 anni Ermes Saggia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti.

A darne il doloroso annuncio sono la mamma Ilva, Paola con la figlia Luisa e il marito Daniele, i figli Denis e Giorgia, la sorella Fiorella con Silvan, il nipote Matteo con Elisa e i figli Joele e Samuele, insieme ai parenti tutti.

La veglia di preghiera sarà recitata lunedì 9 marzo alle 18.30 nella Chiesa di Santa Maria Assunta, a Vigliano Biellese. I funerali si terranno martedì 10 marzo alle ore 10 nella stessa chiesa parrocchiale.

Al termine della funzione religiosa, il feretro proseguirà verso il tempio crematorio di Biella.

In attesa delle esequie, Ermes Saggia si trova alla Sala Commiato Bonino di Valdengo, dove è possibile rendergli visita negli orari: mattino dalle 8:30 alle 12:00

e pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00.

