Auto finisce fuori strada alla rotonda del Maghettone

Un incidente stradale autonomo si è verificato nella serata del 6 marzo, a Ponderano, all’altezza della rotonda del Maghettone.

Secondo le prime informazioni, un’auto sarebbe uscita dalla carreggiata per motivi ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato assistenza alla persona alla guida del veicolo.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di sicurezza del mezzo, e i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto.

Immagine di repertorio

