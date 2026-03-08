AttualitàCircondario
Lite tra ex compagni: partono calci e pugni
Intervento dei carabinieri ieri sera in un parcheggio a Valdengo
Lite tra ex compagni: partono calci e pugni.
Ieri sera intervento dei carabinieri in un parcheggio di Candelo per una lite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti un uomo avrebbe incontrato l’ex compagna e sarebbe stato aggredito da due amici dell’ex compagna appunto. La donna ha detto che gli amici sarebbero intervenuti per difenderla.
Le parti si sono recate al pronto soccorso per essere refertati in seguito alle ferite.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
I Comuni aggiornano le liste della leva militare
Attualità1 giorno fa
Addio a Giorgio Marchesi: volto storico di Nuova Assauto
Cronaca3 giorni fa
Cade dentro una vasca di liquami: muore agricoltore
Cossatese2 giorni fa
Prende un pugno da una ragazza e chiama i carabinieri
Cronaca3 giorni fa