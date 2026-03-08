Lite tra ex compagni: partono calci e pugni.

Ieri sera intervento dei carabinieri in un parcheggio di Candelo per una lite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti un uomo avrebbe incontrato l’ex compagna e sarebbe stato aggredito da due amici dell’ex compagna appunto. La donna ha detto che gli amici sarebbero intervenuti per difenderla.

Le parti si sono recate al pronto soccorso per essere refertati in seguito alle ferite.

