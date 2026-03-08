Seguici su

Lite tra ex compagni: partono calci e pugni

Intervento dei carabinieri ieri sera in un parcheggio a Valdengo

5 secondi fa

A notarlo una donna in transito.

Lite tra ex compagni: partono calci e pugni.

Ieri sera intervento dei carabinieri in un parcheggio di Candelo per una lite. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti un uomo avrebbe incontrato l’ex compagna e sarebbe stato aggredito da due amici dell’ex compagna appunto. La donna ha detto che gli amici sarebbero intervenuti per difenderla.

Le parti si sono recate al pronto soccorso per essere refertati in seguito alle ferite.

