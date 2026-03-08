AttualitàValle Elvo
Sale sul tetto per tagliare i rami dell’albero del vicino
Intervento dei carabinieri l’altro giorno a Pollone. Un uomo era salito sul tetto per tagliare i rami dell’albero del vicino. Secondo lui infatti gli stavano arrecando un danno alla sua proprietà.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
I Comuni aggiornano le liste della leva militare
Attualità1 giorno fa
Addio a Giorgio Marchesi: volto storico di Nuova Assauto
Cronaca3 giorni fa
Cade dentro una vasca di liquami: muore agricoltore
Cossatese2 giorni fa
Prende un pugno da una ragazza e chiama i carabinieri
Cronaca3 giorni fa