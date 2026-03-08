Attualità
Don Zampa tornerà lunedì da Gerusalemme
Con altri nove religiosi piemontesi è rimasto bloccato a causa della guerra.
C’è anche il rettore del santuario di Graglia don Eugenio Zampa tra i dieci religiosi piemontesi rimasti bloccati a Gerusalemme in seguito agli attacchi in Medioriente. «Stiamo tutti bene, abbiamo passato questi giorni incontrando varie comunità presenti a Gerusalemme e con intensi momenti di preghiera».
Domani potrà tornare in Italia con un volo da Tel Aviv a Milano Malpensa.
