Don Zampa tornerà lunedì da Gerusalemme

Con altri nove religiosi piemontesi è rimasto bloccato a causa della guerra.

Pubblicato

10 secondi fa

il

C’è anche il rettore del santuario di Graglia don Eugenio Zampa tra i dieci religiosi piemontesi rimasti bloccati a Gerusalemme in seguito agli attacchi in Medioriente. «Stiamo tutti bene, abbiamo passato questi giorni incontrando varie comunità presenti a Gerusalemme e con intensi momenti di preghiera».

Domani potrà tornare in Italia con un volo da Tel Aviv a Milano Malpensa.

