Infortunio sul lavoro in una azienda di Cerreto Castello
E’ successo ieri sera in una azienda
Infortunio sul lavoro in una azienda di Cerreto Castello.
E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del 118 in una ditta di Cerreto Castello per un infortunio sul lavoro. Nella notte tra sabato e domenica un lavoratore è rimasto ferito al dito di una mano. Stava utilizzando un macchinario per il taglio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e lo Spresal.
E’ stato poi portato in ospedale per le cure del caso.
