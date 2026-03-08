Infortunio sul lavoro in una azienda di Cerreto Castello.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del 118 in una ditta di Cerreto Castello per un infortunio sul lavoro. Nella notte tra sabato e domenica un lavoratore è rimasto ferito al dito di una mano. Stava utilizzando un macchinario per il taglio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e lo Spresal.

E’ stato poi portato in ospedale per le cure del caso.

