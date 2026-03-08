Seguici su

AttualitàBiellese Orientale

Infortunio sul lavoro in una azienda di Cerreto Castello

E’ successo ieri sera in una azienda

Pubblicato

17 secondi fa

il

auto fuori strada nella notte

Infortunio sul lavoro in una azienda di Cerreto Castello.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del 118 in una ditta di Cerreto Castello per un infortunio sul lavoro. Nella notte tra sabato e domenica un lavoratore è rimasto ferito al dito di una mano. Stava utilizzando un macchinario per il taglio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e lo Spresal.

E’ stato poi portato in ospedale per le cure del caso.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.