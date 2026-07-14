Il cuore pulsante di Brusnengo si prepara a battere a un ritmo travolgente.

Tutti in piazza per una pizza pazza a Brusnengo

Sabato 18 luglio, a partire dalle ore 19:30, Via Garibaldi si trasformerà in un grande salone a cielo aperto per ospitare l’atteso evento “Tutti in piazza per una pizza pazza”. L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata dall’Amministrazione Comunale, nasce con l’obiettivo di celebrare l’estate all’insegna della convivialità, del buon cibo e della passione per i motori, richiamando non solo i residenti ma anche visitatori e curiosi dai comuni limitrofi.

Il nome della manifestazione evoca immediatamente un’atmosfera festosa e scanzonata, ma l’offerta culinaria della serata sarà una cosa decisamente seria. Re della festa sarà, ovviamente, la pizza, proposta in diverse varianti per accontentare i gusti di grandi e piccini. Tuttavia, la proposta gastronomica non si fermerà qui. I partecipanti potranno fare un vero e proprio viaggio nei sapori grazie a un ricco menù che comprende i classici panini gourmet farciti con ingredienti del territorio, i tradizionali agnolotti che rendono omaggio ai primi piatti della cultura locale e numerose altre specialità culinarie, sia dolci che salate, pensate per valorizzare i prodotti tipici e lo street food di qualità. I tavoli allestiti lungo Via Garibaldi permetteranno di cenare all’aperto, trasformando la via principale del paese in un immenso ristorante sotto le stelle, dove la condivisione e il buon umore faranno da padroni.

A rendere la serata ancora più speciale e suggestiva sarà il connubio perfetto tra gastronomia e cultura motoristica. Parallelamente alle tappe del gusto, Via Garibaldi ospiterà infatti uno storico raduno di auto d’epoca. Si tratterà di un’occasione unica per fare un salto nel passato e ammirare da vicino autentici gioielli a quattro ruote che hanno fatto la storia del design e dell’ingegneria automobilistica. I collezionisti e gli appassionati avranno l’opportunità di mettere in mostra i propri veicoli, lucidati a specchio per l’occasione. Per i passanti, la presenza di queste vetture storiche rappresenterà un palcoscenico ideale per scattare foto ricordo e scambiare due chiacchiere con i proprietari, sempre pronti a raccontare aneddoti e segreti legati ai loro storici mezzi.

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