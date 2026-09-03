Macchina fuori strada, ma dentro nessun conducente. Lascia un biglietto: “Torno domani”

Intorno alle 2.30 della notte tra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre, i soccorritori sono intervenuti per una Opel Corsa uscita dalla carreggiata, ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno all’interno della vettura. Una situazione insolita per carabinieri e vigili del fuoco, che sopraggiunti lungo la strada tra Masserano e Rovasenda hanno dovuto verificare che non ci fossero persone ferite nelle vicinanze.

Va fuori strada con l’auto e si allontana: “Tutto bene, torno domani”

A chiarire quanto accaduto è stato però un biglietto lasciato sul parabrezza della macchina e scritto proprio dal conducente.

Nel foglio ha spiegato che l’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e un quarto. L’autore ha voluto anche rassicurare i soccorsi, specificando che, nell’uscita di strada, nessuno avesse riportato conseguenze fisiche e che quindi non fosse necessario cercare eventuali passeggeri feriti.

Sul biglietto ha indicato anche che la Opel Corsa sarebbe stata recuperata il giorno seguente. Un comportamento decisamente inconsueto dopo un incidente, ma che ha evitato che il ritrovamento dell’auto abbandonata facesse scattare indagini.

Gli accertamenti

Nonostante la premura del conducente, carabinieri e vigili del fuoco non si sono limitati alle informazioni sul parabrezza e hanno contattato il numero di telefono lasciato dall’autore. Durante la telefonata, il conducente ha permesso di verificare la ricostruzione già fornita nel foglio e di accertare che nessuno fosse ferito.

Un intervento fuori dall’ordinario a lieto fine, che non ha avuto conseguenze per le persone.

LEGGI ANCHE: Schianto a Biella: auto contro guard rail e trattore ribaltato – FOTO

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato