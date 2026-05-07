Lite durante un calcetto: giocatore tira una testata a uno spettatore

Segnalata a Vigliano una lite durante un calcetto: un giocatore avrebbe colpito con una testata uno spettatore.

Dà una testata a uno spettatore del calcetto

A Vigliano è stato necessario l’intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione di una lite avvenuta durante una partita di calcetto.

A chiamarli è stato uno spettatore, che avrebbe riferito ai militari di essere stato colpito con una testata da un giocatore, mentre stava assistendo all’incontro. Dopo l’episodio, secondo quanto riportato, l’autore del gesto si sarebbe allontanato.

La vittima avrebbe rifiutato l’assistenza medica dopo essere stata colpita.

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Immagine di repertorio

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