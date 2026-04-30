CossateseCronaca
Violenta lite al bar: giovane lancia una sedia contro i gestori, un ferito
Tensione altissima a Cossato
Violenta lite al bar: giovane lancia una sedia contro i gestori, un ferito.
Violenta lite al bar: giovane lancia una sedia contro i gestori, un ferito
Tensione alta ieri, 29 aprile, in un bar di Cossato: un giovane avrebbe avuto un acceso scontro con i titolari e, nel pieno della discussione, avrebbe scagliato una sedia contro di loro. Uno dei gestori è rimasto ferito al volto.
Sul posto sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti e la ricostruzione dei fatti.
Immagine di repertorio
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steap63
30 Aprile 2026 at 14:01
Sempre meglio nel biellese e pure a Cossato…. stanno diventando un quartiere di periferia